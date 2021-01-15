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15 كانون الثاني 2021 - 10:53
15/01/2021 10:53:38
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تمكنت من توقيف محمد ابراهيم الفار من نظارة قصر عدل بعبدا في حي السلم
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات تمكنت من توقيف محمد ابراهيم الفار من نظارة قصر عدل بعبدا في حي السلم
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