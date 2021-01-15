فيروس كورونا 15 كانون الثاني 2021 - 14:07 15/01/2021 14:07:00 لاستفساراتكم حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام.. اليكم ارقام هواتف غرفة العمليات

اليكم أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام

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LBCI News Lebanon

عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام. الإعلان



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