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15 كانون الثاني 2021 - 14:07
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لاستفساراتكم حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام.. اليكم ارقام هواتف غرفة العمليات

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لاستفساراتكم حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام.. اليكم ارقام هواتف غرفة العمليات
Lebanon News
عمّمت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي أرقام هواتف غرفة العمليات الوطنية للإجابة على استفسارات المواطنين حول استمارة التنقل خلال الاقفال العام. 
 
 
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