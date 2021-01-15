فيروس كورونا 15 كانون الثاني 2021 - 14:22 15/01/2021 14:22:42 نتائج فحوص كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت... هل من إصابات؟

نتائج فحوص كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت... هل من إصابات؟

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LBCI News Lebanon





وجاءت نتائج 10/01/2021 كالتالي:



رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

الإعلان رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 12/01/2021 كالتالي:



رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)



وجاءت نتائج 13/01/2021 كالتالي:



رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)

رحلة دمشق : شركةQ6 رقم 201 (جميعها سلبية)

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)

رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".

أعلنت وزارة الصحة العامة، استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 10 و12 و13 كانون الثاني الجاري، وأظهرت النتائج وجود 26 حالة إيجابية.رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (حالة إيجابية واحدة)رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)رحلة الدمام : شركة MEA رقم 1443 (جميعها سلبية)رحلة دمشق : شركةQ6 رقم 201 (جميعها سلبية)رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة)رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 420 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالة إيجابية واحدة)رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية)رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (حالة إيجابية واحدة)رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (حالة إيجابية واحدة)رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية)رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية)رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (حالتان إيجابيتان)رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)".

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