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27 آب 2021 - 12:16
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الرئيس نجيب ميقاتي عبر "الحدث": الاعتذار ليس على مفكرتي حتى الآن والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ

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الرئيس نجيب ميقاتي عبر &quot;الحدث&quot;: الاعتذار ليس على مفكرتي حتى الآن والبلد يحتاج إلى حكومة للإنقاذ
Lebanon News
 
 
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