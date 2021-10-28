معلومات للـLBCI: لا يحق للقاضي نسيب إيليا ان يبت بدعوى الرد المقدمة من الوزير السابق غازي زعيتر كونه سبق أن رد شكلاً دعوى مماثلة ما يعني انه سيحيلها الى غرفة أخرى وان جلسة إستجواب زعيتر أمام القاضي البيطار لا تزال قائمة غداً