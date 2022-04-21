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21 نيسان 2022 - 15:48
21/04/2022 15:48:16
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": علاقتنا بحزب الطاشناق ممتازة فلا يجب أن يتفاجأ أي فريق من تحالفنا ولم يخذلوا "أبو الياس" فمصالحه الانتخابية كانت تقتضي أن تكون باتجاه ومصالحهم باتجاه آخر
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": علاقتنا بحزب الطاشناق ممتازة فلا يجب أن يتفاجأ أي فريق من تحالفنا ولم يخذلوا "أبو الياس" فمصالحه الانتخابية كانت تقتضي أن تكون باتجاه ومصالحهم باتجاه آخر
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