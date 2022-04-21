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21 نيسان 2022 - 16:01
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ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": الوصية الوحيدة التي اعطاني إياها "أبو الياس" هي ان أبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن أبقى ضمن خط الاعتدال

ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": الوصية الوحيدة التي اعطاني إياها "أبو الياس" هي ان أبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن أبقى ضمن خط الاعتدال Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤال,quot,المر,ميشال,
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ميشال المر لـ&quot;سؤال انتخابي&quot;: الوصية الوحيدة التي اعطاني إياها &quot;أبو الياس&quot; هي ان أبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن أبقى ضمن خط الاعتدال
Lebanon News
 
 
 
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