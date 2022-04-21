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21 نيسان 2022 - 16:01
21/04/2022 16:01:49
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": الوصية الوحيدة التي اعطاني إياها "أبو الياس" هي ان أبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن أبقى ضمن خط الاعتدال
ميشال المر لـ"سؤال انتخابي": الوصية الوحيدة التي اعطاني إياها "أبو الياس" هي ان أبقى مع الناس والى جانب الناس وللناس وأن أبقى ضمن خط الاعتدال
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LBCI News Lebanon
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