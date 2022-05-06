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06 أيار 2022 - 00:51
06/05/2022 00:51:38
السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة للـLBCI: الأمور تسير بشكل جيد وهناك اقبال كثيف من قبل الناخبين ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاقتراع خلال ساعات النهار
السفير اللبناني في السعودية فوزي كبارة للـLBCI: الأمور تسير بشكل جيد وهناك اقبال كثيف من قبل الناخبين ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الاقتراع خلال ساعات النهار
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LBCI News Lebanon
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