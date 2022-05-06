اقتصاد
06 أيار 2022 - 01:15
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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

أسعار المحروقات ترتفع من جديد... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,المحروقات,أسعار المحروقات ترتفع من جديد...
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ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...
Lebanon News
ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والـ95 اوكتان 10000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 18000 ليرة لبنانية، والغاز 1000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 484000 ليرة لبنانية
- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 495000 ليرة لبنانية
- المازوت: 589000 ليرة لبنانية
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-الغاز: 359000 ليرة لبنانية.
 
 
 
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