ارتفاع جديد في أسعار المحروقات...

ارتفع سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 11000 ليرة لبنانية والـ95 اوكتان 10000 ليرة لبنانية، كما ارتفع سعر المازوت 18000 ليرة لبنانية، والغاز 1000 ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 484000 ليرة لبنانية
- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 495000 ليرة لبنانية
- المازوت: 589000 ليرة لبنانية
-الغاز: 359000 ليرة لبنانية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية