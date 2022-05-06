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06 أيار 2022 - 02:01
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المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري: لا نلجأ لرقم القيد إلّا في حال اختلاف اسم المقترع بين الهوية أو جواز السفر ولوائح القيد والتحضيرات الأمينة جيدة للانتخابات

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المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري: لا نلجأ لرقم القيد إلّا في حال اختلاف اسم المقترع بين الهوية أو جواز السفر ولوائح القيد والتحضيرات الأمينة جيدة للانتخابات
Lebanon News
 
 
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