المدير العام للأحوال الشخصية العميد الياس خوري: لا نلجأ لرقم القيد إلّا في حال اختلاف اسم المقترع بين الهوية أو جواز السفر ولوائح القيد والتحضيرات الأمينة جيدة للانتخابات