أخبار دولية
06 أيار 2022 - 04:59
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تعديل عناوين مراكز الاقتراع في 3 بلدات فرنسية

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تعديل عناوين مراكز الاقتراع في 3 بلدات فرنسية
Lebanon News
أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 409 يتعلق بتعديل القرار رقم 325 تاريخ 7/4/2022 وتعديلاته. وجاء فيه:
 
المادة الاولى: تعدل عناوين مراكز الاقتراع في كل من بلدات VERSAILLES ، ORLEANS ، 
GRAND LE NOISY في الجمهورية الفرنسية بحيث تصبح عناوين هذه المراكز على الشكل الآتي:
 
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VERSAILLES: 
VERSAILLES 78000 ، solferino Rue، 5 - marie fleury Ecole
 
ORLEANS: 
ORLEANS 45100، mesmin saint de avenue ، bis 36 -  Gauguin Salle

GRAND LE NOISY
GRAND LE NOISY 93160، est d Mont du piazza , 111 - Associations des Maison
 
والباقي من دون تعديل
 
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".
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