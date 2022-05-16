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16 أيار 2022 - 04:17
16/05/2022 04:17:56
مصادر ديبلوماسية تؤكد للـLBCI سقوط الرهان على مبدأ المقاطعة السنية للاستحقاق الوطني الدستوري أمام الحراك الديبلوماسي السعودي
مصادر ديبلوماسية تؤكد للـLBCI سقوط الرهان على مبدأ المقاطعة السنية للاستحقاق الوطني الدستوري أمام الحراك الديبلوماسي السعودي
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