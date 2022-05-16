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16 أيار 2022 - 04:17
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مصادر ديبلوماسية تؤكد للـLBCI سقوط الرهان على مبدأ المقاطعة السنية للاستحقاق الوطني الدستوري أمام الحراك الديبلوماسي السعودي

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مصادر ديبلوماسية تؤكد للـLBCI سقوط الرهان على مبدأ المقاطعة السنية للاستحقاق الوطني الدستوري أمام الحراك الديبلوماسي السعودي
Lebanon News
 
 
 
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