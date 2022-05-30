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30 أيار 2022 - 09:59
30/05/2022 09:59:31
معلومات للـLBCI عن قضية تهريب الكبتاغون: تبين تورط الموقوفة الاردنية بعملية التهريب كما تبين أن الموقوفين العراقيين هما أولادها ولم يتم التأكد من تورطهما وتم تحديد أشخاص لبنانيين متورطين بالملف
معلومات للـLBCI عن قضية تهريب الكبتاغون: تبين تورط الموقوفة الاردنية بعملية التهريب كما تبين أن الموقوفين العراقيين هما أولادها ولم يتم التأكد من تورطهما وتم تحديد أشخاص لبنانيين متورطين بالملف
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