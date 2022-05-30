معلومات للـLBCI عن قضية تهريب الكبتاغون: تبين تورط الموقوفة الاردنية بعملية التهريب كما تبين أن الموقوفين العراقيين هما أولادها ولم يتم التأكد من تورطهما وتم تحديد أشخاص لبنانيين متورطين بالملف