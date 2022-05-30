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30 أيار 2022 - 14:42
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نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي لـ"عشرين 30": تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي

نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي لـ"عشرين 30": تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاعمال,تصريف,حكومة,رئيس,نائب,
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نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي
Lebanon News
 
 
 
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