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30 أيار 2022 - 14:42
30/05/2022 14:42:56
نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي لـ"عشرين 30": تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي
نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي لـ"عشرين 30": تدخُل مصرف لبنان في السوق هو وراء ارتفاع وانخفاض الدولار بشكل أساسي
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LBCI News Lebanon
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