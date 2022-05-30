آخر الأخبار
30 أيار 2022 - 14:46
30/05/2022 14:46:53
الشامي لـ"عشرين 30": طلبنا من حاكم مصرف لبنان معرفة حجم الاحتياطي الفعلي ولم يصلنا جواباً
الشامي لـ"عشرين 30": طلبنا من حاكم مصرف لبنان معرفة حجم الاحتياطي الفعلي ولم يصلنا جواباً
Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً