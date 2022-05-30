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30 أيار 2022 - 15:01
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الشامي لـ"عشرين 30": حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية

الشامي لـ"عشرين 30": حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار عشرين,quot,الشامي,
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الشامي لـ&quot;عشرين 30&quot;: حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية
Lebanon News
 
 
 
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