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30 أيار 2022 - 15:01
30/05/2022 15:01:48
الشامي لـ"عشرين 30": حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية
الشامي لـ"عشرين 30": حسب الخطة الحالية نضمن عودة 100 ألف دولار للمودعين بالدولار وليس بالليرة اللبنانية
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LBCI News Lebanon
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