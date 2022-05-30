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30 أيار 2022 - 15:27
30/05/2022 15:27:59
عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"عشرين 30": مصرف لبنان جزء من المنظومة اللبنانية ويعمل لمصلحة السلطة السياسية ومن غير المنطق اعتباره يعمل لمصلحة المصارف
عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"عشرين 30": مصرف لبنان جزء من المنظومة اللبنانية ويعمل لمصلحة السلطة السياسية ومن غير المنطق اعتباره يعمل لمصلحة المصارف
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LBCI News Lebanon
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