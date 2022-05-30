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30 أيار 2022 - 15:27
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عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"عشرين 30": مصرف لبنان جزء من المنظومة اللبنانية ويعمل لمصلحة السلطة السياسية ومن غير المنطق اعتباره يعمل لمصلحة المصارف

عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ"عشرين 30": مصرف لبنان جزء من المنظومة اللبنانية ويعمل لمصلحة السلطة السياسية ومن غير المنطق اعتباره يعمل لمصلحة المصارف Lebanon, news ,lbci ,أخبار الصباح,تنال,المصارف,جمعية,
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عضو جمعية المصارف تنال الصباح لـ&quot;عشرين 30&quot;: مصرف لبنان جزء من المنظومة اللبنانية ويعمل لمصلحة السلطة السياسية ومن غير المنطق اعتباره يعمل لمصلحة المصارف
Lebanon News
 
 
 
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