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30 أيار 2022 - 15:45
30/05/2022 15:45:31
الشامي لـ"عشرين 30: بحسب تقديراتنا مصرف لبنان يخسر يومياً 25 مليون دولار من الاحتياطي
الشامي لـ"عشرين 30: بحسب تقديراتنا مصرف لبنان يخسر يومياً 25 مليون دولار من الاحتياطي
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LBCI News Lebanon
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