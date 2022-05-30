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30 أيار 2022 - 15:45
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الشامي لـ"عشرين 30: بحسب تقديراتنا مصرف لبنان يخسر يومياً 25 مليون دولار من الاحتياطي

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الشامي لـ&quot;عشرين 30: بحسب تقديراتنا مصرف لبنان يخسر يومياً 25 مليون دولار من الاحتياطي
Lebanon News
 
 
 
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