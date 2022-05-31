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31 أيار 2022 - 05:03
31/05/2022 05:03:09
بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة بعد حيازته على 65 صوتا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة
بري رئيسا لمجلس النواب لولاية سابعة بعد حيازته على 65 صوتا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة
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LBCI News Lebanon
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