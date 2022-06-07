آخر الأخبار
07 حزيران 2022 - 04:23
07/06/2022 04:23:57
بري: آموس هوكستين سيزور لبنان الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية
بري: آموس هوكستين سيزور لبنان الأحد أو الإثنين للبحث في ملف ترسيم الحدود البحرية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,سيزور,هوكستين,آموس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً