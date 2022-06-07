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07 حزيران 2022 - 08:11
07/06/2022 08:11:21
لجنة الخارجية: فادي علامة - اغوب بقرادونيان- ميشال موسى - ابراهيم الموسوي - ندى البستاني - ميشال الدويهي - الياس خوري - بيار ابو عاصي- ناصر جابر - عناية عزالدين- نعمة افرام - رامي فنج - علي عسيران- وائل ابو فاعور -علي عمار- ميشال المر - سليم الصايغ
لجنة الخارجية: فادي علامة - اغوب بقرادونيان- ميشال موسى - ابراهيم الموسوي - ندى البستاني - ميشال الدويهي - الياس خوري - بيار ابو عاصي- ناصر جابر - عناية عزالدين- نعمة افرام - رامي فنج - علي عسيران- وائل ابو فاعور -علي عمار- ميشال المر - سليم الصايغ
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LBCI News Lebanon
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