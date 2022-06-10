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10 حزيران 2022 - 10:25
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انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررا لها

انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررا لها Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,كنعان,ابراهيم,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررا لها
Lebanon News
 
 
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