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10 حزيران 2022 - 10:25
10/06/2022 10:25:25
انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررا لها
انتخاب النائب ابراهيم كنعان رئيسا للجنة المال والموازنة والنائب علي فياض مقررا لها
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LBCI News Lebanon
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