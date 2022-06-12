فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: يقولون انتم والعونيون الغطاء المسيحي لسلاح حزب الله ونحن نقول حزب الله لا يحتاج الى غطاء ونحن مع العروبة ووحدة لبنان والعيش المشترك وكل ما يوحد هذا البلد ونلتقي مع المقاومة على هذا المشروع