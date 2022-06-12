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12 حزيران 2022 - 14:41
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باسيل لـ"صوت الناس": لست مع بقاء الرئيس عون بعد 31 تشرين في بعبدا ونحن لسنا مع التمديد ولا أجد سببا لذلك وأطالب بأن نتجه الى تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي

باسيل لـ"صوت الناس": لست مع بقاء الرئيس عون بعد 31 تشرين في بعبدا ونحن لسنا مع التمديد ولا أجد سببا لذلك وأطالب بأن نتجه الى تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ&quot;صوت الناس&quot;: لست مع بقاء الرئيس عون بعد 31 تشرين في بعبدا ونحن لسنا مع التمديد ولا أجد سببا لذلك وأطالب بأن نتجه الى تعديل دستوري يمنع حصول الفراغ الرئاسي
Lebanon News
 
 
 
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