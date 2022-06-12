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12 حزيران 2022 - 14:48
12/06/2022 14:48:41
باسيل لـ"صوت الناس": جزء من العقوبات الاميركية علي بسبب موقفي في موضوع النفط والغاز ومن يعاقبني هو الشعب اللبناني وهو الذي اعطاني الكتلة الاكبر في البرلمان
باسيل لـ"صوت الناس": جزء من العقوبات الاميركية علي بسبب موقفي في موضوع النفط والغاز ومن يعاقبني هو الشعب اللبناني وهو الذي اعطاني الكتلة الاكبر في البرلمان
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LBCI News Lebanon
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