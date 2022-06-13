آخر الأخبار
13 حزيران 2022 - 04:54
13/06/2022 04:54:39
معلومات للـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر قرر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان
معلومات للـLBCI: النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد ابو حيدر قرر التنحي عن النظر في الادعاء على حاكم مصرف لبنان
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاستئنافي,العام,النائب,للـLBCI,معلومات,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً