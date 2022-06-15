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15 حزيران 2022 - 10:43
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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة

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التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 5 مركبات على اوتوستراد جونية - المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon News
 
 
 
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