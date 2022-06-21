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21 حزيران 2022 - 14:50
21/06/2022 14:50:18
دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه
دورية من أمن الدولة تداهم في هذه الأثناء منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الرابية بإشارة من مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون وتنفيذاً لمذكرة الإحضار الصادرة بحقه
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LBCI News Lebanon
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