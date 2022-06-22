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22 حزيران 2022 - 09:11
22/06/2022 09:11:48
معلومات للـLBCI: دورية أمن الدولة تدخل فيلا حاكم مصرف لبنان في الرابية ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تشرف شخصياً على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها
معلومات للـLBCI: دورية أمن الدولة تدخل فيلا حاكم مصرف لبنان في الرابية ومدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون تشرف شخصياً على تفتيش الفيلا وتجري جردة بموجوداتها
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