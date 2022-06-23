آخر الأخبار 23 حزيران 2022 - 10:31 23/06/2022 10:31:34 ميقاتي: علينا التعاون مع المجلس النيابي لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل وبدون اتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الإنقاذ متاحة للبنان

ميقاتي: علينا التعاون مع المجلس النيابي لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل وبدون اتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الإنقاذ متاحة للبنان

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