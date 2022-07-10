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10 تموز 2022 - 14:55
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هنري خوري لـ"صوت الناس": الرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار

هنري خوري لـ"صوت الناس": الرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,خوري,هنري,
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هنري خوري لـ&quot;صوت الناس&quot;: الرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار
Lebanon News
 
 
 
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