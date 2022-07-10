آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 14:55
10/07/2022 14:55:43
هنري خوري لـ"صوت الناس": الرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار
هنري خوري لـ"صوت الناس": الرئيس ميقاتي قال ان هناك هبة كويتية بقيمة 40 مليون دولار لبناء الاهراءات فور اتخاذ القرار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,خوري,هنري,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً