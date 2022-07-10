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10 تموز 2022 - 16:13
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شرف الدين لـ"صوت الناس": الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن

شرف الدين لـ"صوت الناس": الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الدين,
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شرف الدين لـ&quot;صوت الناس&quot;: الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن
Lebanon News
 
 
 
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