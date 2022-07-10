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10 تموز 2022 - 16:13
10/07/2022 16:13:56
شرف الدين لـ"صوت الناس": الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن
شرف الدين لـ"صوت الناس": الخطة التي اطرحها مع السوريين شفهية ولم نجلس بعد لطرح التفاصيل ونحن جاهزون للنقاش وهناك توجه ايجابي للبدء بعودة النازحين في اسرع وقت ممكن
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LBCI News Lebanon
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