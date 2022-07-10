آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 16:17
10/07/2022 16:17:27
شرف الدين لـ"صوت الناس": وضعنا رقما مقبولا شهريا للعائدين وعلى هذه القاعدة سأزور سوريا للتحاور وانا ارسلت الكتاب للزيارة بالامس وسأزور سوريا بعد 10 ايام تقريبا موفدا رسميا من الدولة اللبنانية
شرف الدين لـ"صوت الناس": وضعنا رقما مقبولا شهريا للعائدين وعلى هذه القاعدة سأزور سوريا للتحاور وانا ارسلت الكتاب للزيارة بالامس وسأزور سوريا بعد 10 ايام تقريبا موفدا رسميا من الدولة اللبنانية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,الدين,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً