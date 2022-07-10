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10 تموز 2022 - 16:23
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مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا

مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاوسط,الشرق,منطقة,مديرة,
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مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة &quot;هيومن رايتس ووتش&quot; لـ&quot;صوت الناس&quot;: الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا
Lebanon News
 
 
 
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