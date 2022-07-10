مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا