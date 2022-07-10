آخر الأخبار
10 تموز 2022 - 16:23
10/07/2022 16:23:18
مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا
مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ"صوت الناس": الترحيل القسري الى سوريا يخالف القانون الدولي وهناك واجب على المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والكلام عن دفع اموال من هيومن رايتس ووتش مقابل التوطين ليس صحيحا
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاوسط,الشرق,منطقة,مديرة,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً