معمل الزهراني خارج الخدمة... بيان من مؤسسة كهرباء لبنان

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أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه تم مجددا وضع معمل الزهراني مرحليا خارج الخدمة، بعد ذروة ليل البارحة الواقع فيه 12/07/2022 (علما أن خزينه المتبقي يكفي لتشغيله حوالي 5 أيام أي لغاية 17/07/2022 في حال استمرار تشغيله)، وسيتم الاستعاضة عن جزء من إنتاجه عبر تشغيل كل من معملي صور وبعلبك لغاية نفاد خزينهما من مادة "الغاز أويل"، ليصار على أثر ذلك، وبعد نفاد أيضا الخزين المتبقي لمعمل دير عمار والمرتقب بتاريخ 25/07/2022، إلى إعادته مرة أخرى إلى الخدمة، للمحافظة على ديمومة انتاج الطاقة في الحد الأدنى للفترة الممتدة ما بين 25 و29/07/2022، الى حين البدء باستعمال حمولة الناقلة البحرية المخصصة لشهر تموز 2022، ولمنع انقطاع التغذية بشكل تام لا سيما عن المرافق الحيوية الأساسية في البلد (مطار، مرفأ، مضخات مياه، صرف صحي، المرافق الأساسية في الدولة...) خلال تلك الفترة.وأشارت في بيان، إلى أن القدرة الإنتاجية الحالية، والبالغة حوالي 200 ميغاواط، سينتج عنها حكما عدم استقرار وثبات في الشبكة الكهربائية، ما يعرضها بالتالي إلى عدة انقطاعات عامة قد تتكرر في بعض الأحيان عدة مرات في اليوم الواحد.كما ذكّرت المؤسسة مرة أخرى إلى أن حمولة شحنة مادة الغاز أويل، العائدة لشهر حزيران 2022 التي تم تفريغها في خزانات معملي الزهراني ودير عمار قد أتت متدنية جدا، بحيث أنها لم تتعد 33,900 طن متري، وبالتالي لا تكاد تكفي لتسيير المعملين سوى لفترة 18 يوما كحد أقصى بنصف قدرتهما وليس 30 يوما".