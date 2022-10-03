آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 08:02
Back

استقالة رئيس وفد التفاوض "الإسرائيلي" من منصبة لمعارضته اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

استقالة رئيس وفد التفاوض "الإسرائيلي" من منصبة لمعارضته اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,التفاوض,رئيس,استقالة,
episodes
استقالة رئيس وفد التفاوض &quot;الإسرائيلي&quot; من منصبة لمعارضته اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً