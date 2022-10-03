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03 تشرين الأول 2022 - 08:02
03/10/2022 08:02:55
استقالة رئيس وفد التفاوض "الإسرائيلي" من منصبة لمعارضته اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
استقالة رئيس وفد التفاوض "الإسرائيلي" من منصبة لمعارضته اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
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LBCI News Lebanon
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