آخر الأخبار
03 تشرين الأول 2022 - 08:37
Back

ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي: كان لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي

ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي: كان لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي Lebanon, news ,lbci ,أخبار الثلاثي,الاجتماع,ميقاتي,
episodes
ميقاتي بعد الاجتماع الثلاثي: كان لدينا بعض الملاحظات بشأن الاتفاق واللجنة التقنية أخذت بها وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً