بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول سؤاله للرئيس بري ما إذا كان من الضروري انتخاب رئيس ماروني: انا مع الدولة العلمانية ويجب المداورة فليس من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعياً