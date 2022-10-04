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04 تشرين الأول 2022 - 15:00
04/10/2022 15:00:04
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول سؤاله للرئيس بري ما إذا كان من الضروري انتخاب رئيس ماروني: انا مع الدولة العلمانية ويجب المداورة فليس من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعياً
بو صعب لـ"حوار المرحلة" حول سؤاله للرئيس بري ما إذا كان من الضروري انتخاب رئيس ماروني: انا مع الدولة العلمانية ويجب المداورة فليس من الضروري أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً ورئيس مجلس النواب شيعياً
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