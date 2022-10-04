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04 تشرين الأول 2022 - 15:01
04/10/2022 15:01:58
بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا مع أن يكون لدى تكتلنا مرشح وانا مع إنتخاب رئيس للجمهورية من قلب تكتلنا او حليف لنا اذا تعذر ذلك ولم اسمع حتى اللحظة ان باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية وهو لم يعلن ذلك علماً ان من حقه هذا الامر
بو صعب لـ"حوار المرحلة": انا مع أن يكون لدى تكتلنا مرشح وانا مع إنتخاب رئيس للجمهورية من قلب تكتلنا او حليف لنا اذا تعذر ذلك ولم اسمع حتى اللحظة ان باسيل مرشح لرئاسة الجمهورية وهو لم يعلن ذلك علماً ان من حقه هذا الامر
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