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04 تشرين الأول 2022 - 15:32
04/10/2022 15:32:59
بو صعب لـ"حوار المرحلة": السفيرة الاميركية نصحتنا بتسريع الرد الذي أصبح بحوزتها الآن وتم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم وأتت الموافقة النهائية ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض
بو صعب لـ"حوار المرحلة": السفيرة الاميركية نصحتنا بتسريع الرد الذي أصبح بحوزتها الآن وتم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم وأتت الموافقة النهائية ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض
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