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04 تشرين الأول 2022 - 15:32
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": السفيرة الاميركية نصحتنا بتسريع الرد الذي أصبح بحوزتها الآن وتم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم وأتت الموافقة النهائية ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض

بو صعب لـ"حوار المرحلة": السفيرة الاميركية نصحتنا بتسريع الرد الذي أصبح بحوزتها الآن وتم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم وأتت الموافقة النهائية ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: السفيرة الاميركية نصحتنا بتسريع الرد الذي أصبح بحوزتها الآن وتم الاتفاق على تفاصيل هذا التقرير اليوم وأتت الموافقة النهائية ولكن هذه ليست الموافقة النهائية على العرض
Lebanon News
 
 
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