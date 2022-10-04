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04 تشرين الأول 2022 - 15:49
04/10/2022 15:49:51
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لبنان لن يدفع قرشاَ من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا
بو صعب لـ"حوار المرحلة": لبنان لن يدفع قرشاَ من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا
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LBCI News Lebanon
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