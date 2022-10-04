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04 تشرين الأول 2022 - 15:49
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بو صعب لـ"حوار المرحلة": لبنان لن يدفع قرشاَ من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا

بو صعب لـ"حوار المرحلة": لبنان لن يدفع قرشاَ من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
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بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لبنان لن يدفع قرشاَ من حصته في حقل قانا لإسرائيل وهذا من صلب الاتفاقية ولا حقوق لإسرائيل من قانا
Lebanon News
 
 
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