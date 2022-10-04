آخر الأخبار
04 تشرين الأول 2022 - 15:54
04/10/2022 15:54:00
بو صعب لـ"حوار المرحلة": شينكر كشف لي أن باسيل زاره عندما كان وزيرا وكان من الممكن الوصول إلى اتفاق حول الترسيم ولكن هذا الأمر لم يحصل
بو صعب لـ"حوار المرحلة": شينكر كشف لي أن باسيل زاره عندما كان وزيرا وكان من الممكن الوصول إلى اتفاق حول الترسيم ولكن هذا الأمر لم يحصل
Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً