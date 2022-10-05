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05 تشرين الأول 2022 - 03:40
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رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـLBCI: لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع

رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـLBCI: لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع Lebanon, news ,lbci ,أخبار المصارف,موظفي,نقابات,اتحاد,رئيس,
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رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـLBCI: لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع
Lebanon News
 
 
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