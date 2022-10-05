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05 تشرين الأول 2022 - 03:40
05/10/2022 03:40:11
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـLBCI: لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع
رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـLBCI: لا توجه لاعلان اي اضراب في الفترة الحالية واعتصام المودعين أمام المصرف المركزي مشروع
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LBCI News Lebanon
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