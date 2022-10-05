اقتصاد
05 تشرين الأول 2022 - 07:22
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مصرف لبنان: هذا الخبر عار من الصحة

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مصرف لبنان: هذا الخبر عار من الصحة
Lebanon News
أعلن مصرف لبنان أنه يتم التداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده ان حاكم مصرف لبنان سيسمح لجميع الأفراد استبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة ابتداء من يوم الإثنين المقبل.

وأكد مصرف لبنان في بيان، أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا. 
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وطلب من المواطنين والإعلاميين التأكد من صحة مصدر المعلومات قبل التداول بها عبر متابعة التعاميم والبيانات الصادرة عن مصرف لبنان حصرا. 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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