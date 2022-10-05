مصرف لبنان: هذا الخبر عار من الصحة

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أعلن مصرف لبنان أنه يتم التداول على بعض مواقع التواصل الإجتماعي بخبر مفاده ان حاكم مصرف لبنان سيسمح لجميع الأفراد استبدال مبالغ كبيرة من الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي على سعر منصة صيرفة ابتداء من يوم الإثنين المقبل.وأكد مصرف لبنان في بيان، أن هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا.وطلب من المواطنين والإعلاميين التأكد من صحة مصدر المعلومات قبل التداول بها عبر متابعة التعاميم والبيانات الصادرة عن مصرف لبنان حصرا.