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30 تشرين الأول 2022 - 06:17
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الرئيس عون: اليوم صباحا وجهت رسالة الى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة

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الرئيس عون: اليوم صباحا وجهت رسالة الى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية ووقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة
Lebanon News
 
 
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