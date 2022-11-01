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01 تشرين الثاني 2022 - 15:33
01/11/2022 15:33:23
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا شك أن عهد عون كان من أسوأ العهود على مستوى ذل وقتل اللبنانيين ولكن "لم أوزع البقلاوة" لأنني ضد ثقافة الكراهية
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا شك أن عهد عون كان من أسوأ العهود على مستوى ذل وقتل اللبنانيين ولكن "لم أوزع البقلاوة" لأنني ضد ثقافة الكراهية
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LBCI News Lebanon
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