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01 تشرين الثاني 2022 - 15:33
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لا شك أن عهد عون كان من أسوأ العهود على مستوى ذل وقتل اللبنانيين ولكن "لم أوزع البقلاوة" لأنني ضد ثقافة الكراهية

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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: لا شك أن عهد عون كان من أسوأ العهود على مستوى ذل وقتل اللبنانيين ولكن &quot;لم أوزع البقلاوة&quot; لأنني ضد ثقافة الكراهية
Lebanon News
 
 
 
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