ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": لم أترشح ضد سليمان فرنجية فهل هذه انتخابات بلدية؟ هذه تحليلات سخيفة وخيار زغرتا الزاوية كان واضحًا في الانتخابات النيابية وأخوض معركة رئاسة الجمهورية لإنقاذ البلد