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01 تشرين الثاني 2022 - 15:45
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا
Lebanon News
 
 
 
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