ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا