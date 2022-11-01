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01 تشرين الثاني 2022 - 15:45
01/11/2022 15:45:53
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": موقفي من فرنجية لأنه جزء من محور الممانعة الذي أوصل البلد إلى الدمار وهل مطالبتي الجميع بالعودة الى الدولة يعني أنني مرشح تحدّ؟ طبعا لا
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