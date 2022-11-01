آخر الأخبار
01 تشرين الثاني 2022 - 16:06
Back

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و"تكسير الحيطان" وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي

ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و"تكسير الحيطان" وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوار,quot,معوض,ميشال,
episodes
ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و&quot;تكسير الحيطان&quot; وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

الإعلان
إقرأ أيضاً