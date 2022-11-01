ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و"تكسير الحيطان" وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي