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01 تشرين الثاني 2022 - 16:06
01/11/2022 16:06:44
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و"تكسير الحيطان" وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي
ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": قمنا بجمع القوى المعارضة والتغييريين للتلاقي على انتخاب رئيس ونحاول مد الجسور و"تكسير الحيطان" وأنا لا استطيع تغيير البلد من دون توحيد المعارضة وعلينا القيام بالتنسيق التشريعي
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LBCI News Lebanon
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