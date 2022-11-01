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01 تشرين الثاني 2022 - 16:12
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ميشال معوض لـ"حوار المرحلة": نطالب الرئيس بري بالقيام بواجباته والدعوة لجلسة انتخاب رئيس ولكل "حادث حديث" إذا لم يلتزم بواجباته

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ميشال معوض لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: نطالب الرئيس بري بالقيام بواجباته والدعوة لجلسة انتخاب رئيس ولكل &quot;حادث حديث&quot; إذا لم يلتزم بواجباته
Lebanon News
 
 
 
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